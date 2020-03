Sindikat: Zaposleni v zasebnem varovanju brez ustrezne zaščite

Ljubljana, 16. marca - Delodajalci v zasebnem varovanju so ob epidemiji novega koronavirusa zelo slabo poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih, saj ti ponekod kljub neposrednemu stiku z ljudmi nimajo nobenih zaščitnih sredstev, so sporočili iz Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Opozorili so še na nepravilno odrejanje dopusta.