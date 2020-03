Letalski prevozniki zaradi virusa v drastično zmanjšanje obsega poletov

London/Pariz, 16. marca - Družba IAG, krovno podjetje britanskega letalskega prevoznika British Airways in španskega prevoznika Iberia, bo v aprilu in maju zmanjšala zmogljivost prevozov za 75 odstotkov. Podobno ali obsežnejše zmanjšanje so napovedali tudi francoski Air France, nemška Lufthansa in irski Ryanair.