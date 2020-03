Regije ukrepajo: V Posavju občane pozivajo, naj ostanejo doma

Krško/Brežice/Sevnica, 16. marca - V Posavju, kjer so pretekli teden enega okuženega z novim koronavirusom odkrili pri pregledu v brežiški bolnišnici, so uvedli podobne ukrepe kot drugje po državi. Posavske občine sicer občane pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občane so pozvale naj predvsem ostanejo doma.