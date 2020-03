Regije ukrepajo: Pomurski župani občane pozivajo, naj upoštevajo navodila in se ne vznemirjajo

Murska Sobota, 16. marca - V Murski Soboti so se popoldne sestali pomurski župani in predstavniki civilne zaščite ter se dogovorili o organiziranju ekip, ki bodo po občinah pomagale najbolj ranljivim ob širjenju novega koronavirusa. Ob tem župani pozivajo ljudi, naj upoštevajo navodila in se ne vznemirjajo, ker za to ni potrebe.