Zaradi izjemno povečanega prometa nekaj motenj na telekomunikacijskih omrežjih

Ljubljana, 16. marca - Telekomunikacijska podjetja te dni beležijo izjemno velik porast količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, zato predvsem pri medoperaterskih povezavah prihaja do motenj. Ker so komunikacijske zmogljivosti omrežij omejene, trenutne razmere predstavljajo velik izziv za IKT stroko, pravijo v največjem operaterju Telekomu Slovenije.