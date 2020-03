Poldrugi milijon zaščitnih mask v Sloveniji predvidoma do srede

Ljubljana, 16. marca - V skladiščih zavoda za blagovne rezerve je dovolj prehranskih in drugih artiklov za večmesečno oskrbo prebivalstva, sta zagotovila minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in direktor zavoda Anton Zakrajšek. Večji izziv predstavljajo zaloge zaščitnih mask in respiratorjev. Naj bi pa do srede k nam prispelo dodatnih 1,5 milijona zaščitnih mask.