Državni zbor se bo marca in aprila sestajal le na izrednih sejah

Ljubljana, 16. marca - Člani kolegija predsednika DZ so bili danes soglasni, da se bo državni zbor v marcu in aprilu sestajal le na izrednih sejah. Zadeve, ki so bile predvidene za obravnavo na redni marčevski in redni aprilski seji, bodo tako poslanci obravnavali na redni seji, ki je predvidena za maj. Na izredni seji pa se bo DZ sestal že v sredo.