Regije ukrepajo: Na Notranjskem ljudje sprejeli omejitve

Postojna, 16. marca - Na Notranjskem, kjer so doslej zabeležili 11 primerov okužbe z novim koronavirusom, so ljudje večinoma brez težav sprejeli omejitve s ciljem preprečitve širjenja bolezni. Po besedah postojnskega župana Igorja Marentiča so ulice in ceste vedno bolj prazne, vedno več pa je tudi prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati drugim.