Na družbenih omrežjih različne pobude in akcije za ljudi, ki so doma

Ljubljana, 16. marca - Družbeni odnosi so se v času samoizolacije zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa premaknili na nove tehnologije in distancirane razdalje. Stiki se v veliki meri ohranjajo prek komunikacije na družbenih omrežjih, kjer se odvijajo tudi razne akcije za lažje in mirnejše prebijanje časa, preživetega doma.