OZS: Odlok o prepovedi neposredne prodaje blaga in storitev nejasen

Ljubljana, 16. marca - Vladni odlok o prepovedi neposredne prodaje blaga in storitev, ki je v veljavo stopil danes, je nejasen, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Med drugim denimo ni razvidna prepoved dela za gradbišča, servise, obrtnike, kot so slikopleskarji in inštalaterji, naštevajo. Cilj odloka je sicer zajezitev širjenja novega koronavirusa.