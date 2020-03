Mladi Plus za interventne ukrepe v pomoč vsem delavcem

Ljubljana, 16. marca - Sindikat Mladi plus je v petek vladi poslal svoje predloge za vzpostavitev interventnih ukrepov, ki bodo poskrbeli za vse delavce. Vlado je pozval k oblikovanju ukrepov za delavce v javnem in zasebnem sektorju ter za različne skupine delavcev, in ne zgolj za določene delodajalce, so danes sporočili iz sindikata.