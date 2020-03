Napotki kliničnih psihologov v pomoč pri obvladovanju stisk zaradi epidemije koronavirusa: Pomembna je rutina

Ljubljana, 16. marca - Na Zbornici kliničnih psihologov Slovenije izpostavljajo, da so v času izolacije zaradi novega koronavirusa pričakovani strah in anksioznost, potrtost in dolgčas, jeza in razdražljivost ter stigmatiziranost ljudi. Svetujejo, da si ljudje ustvarijo dnevno rutino in ji sledijo, saj je ena najbolj pomirjujočih stvari predvidljivost.