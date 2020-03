Regije ukrepajo: V jugovzhodni Sloveniji največ okuženih v Metliki

Novo mesto/Metlika/Črnomelj, 16. marca - V Metliki, kjer so do nedelje odkrili 25 okuženih z novim koronavirusom, medtem ko jih je bilo v celotni regiji skupaj 46, je javno življenje praktično zastalo. Podobno je v drugih občinah jugovzhodne Slovenije, ki so sicer sprejele podobne zaščitne ukrepe. Javno življenje je zastalo tudi v Mestni občini Novo mesto.