Ministrstvo za delo v pripravi novih ukrepov, izplačevanje transferjev zagotovljeno

Ljubljana, 16. marca - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je zagotovil, da bo v prihodnjem obdobju zagotovljeno nemoteno izplačevanje pokojnin in drugih transferjev. Pripravljajo pa nov interventni zakon, s katerim bi socialne pravice, ki se iztečejo v marcu, avtomatsko podaljšali do 30. aprila.