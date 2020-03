Regije ukrepajo: V Istri v dodatno pomoč starejšim

Koper, 16. marca - Istrske občine so ob ustavitvi javnega življenja v državi že sprejele vrsto dodatnih ukrepov. Kot je povedal poveljnik regijske civilne zaščite Rok Kamenšek, so se na današnji seji regijskega štaba v razširjeni sestavi dogovarjali predvsem o ukrepih pomoči obnemoglim oz. starejšim osebam. Ukrepe v tej smeri so že sprejele tudi posamezne občine.