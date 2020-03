ZSSS poziva k omejitvi delovanja podjetij

Ljubljana, 16. marca - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je danes na vlado in na delodajalce v Sloveniji naslovila poziv k omejitvi delovanja podjetij. Kot opozarja, morajo delavci še vedno hoditi na delo, kjer so izpostavljeni širjenju okužb. Prepričani so, da zajezitev koronavirusa ne bo mogoča, če bo v podjetjih še vedno na kupu veliko število ljudi.