Regije ukrepajo: Na Koroškem doslej ena potrjena okužba

Slovenj Gradec, 16. marca - Na Koroškem so doslej na vstopni točki za odvzem brisov ob sumu na koronavirus pri Zdravstvenem domu Slovenj Gradec odvzeli 72 brisov, pozitiven je bil eden. Koroške občine občane prek spletnih strani in družbenih omrežij obveščajo o doslej sprejetih ukrepih in potrebnih kontaktnih številkah. Gasilci med drugim pozivajo k dodatni previdnosti.