Sedem ponudnikov za gradnjo obvoznice v Kidričevem

Kidričevo, 16. marca - Na razpis za gradnjo obvoznice v Kidričevem je do veljavnega roka, ki se je iztekel v petek, prispelo sedem ponudb. Kot so za STA sporočili iz direkcije za infrastrukturo, so se te gibale med 8,2 in 11,3 milijona evrov. Finančno najugodnejšo ponudbo je oddalo slatinsko podjetje Kitak Gradnje, ki bi dela opravilo v konzorciju z bistriškim Maptradom.