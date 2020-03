Od polnoči zaprtje nenujnih prodajaln, za ostale omejitev hkratnega obiska ljudi

Ljubljana, 15. marca - Od polnoči bo veljala prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Med drugim velja za nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve. Odprte pa ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banka, pošta in trafike. Bodo pa omejili število ljudi, ki so lahko naenkrat v prostoru.