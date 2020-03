UKC Ljubljana poziva, naj se ljudje izogibajo nepotrebnim tveganjem

Ljubljana, 15. marca - Zaradi pričakovanega povečanja obremenitev bolnišnic z bolniki s Covid-19 ter vedno bolj omejenih kadrovskih in materialnih resursov, kot je na primer oskrba s krvjo, v UKC Ljubljana vse pozivajo, naj se izogibajo nepotrebnim tveganjem, kot so nevarni športi, trampolinski parki, spusti s kolesom, motociklizem, pa tudi delu na višini in v gozdu.