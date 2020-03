Janša v dopisu župane zaprosil za pomoč pri uveljavljanju nujnih ukrepov

Ljubljana, 15. marca - Predsednik vlade Janez Janša je župane slovenskih občin danes zaprosil za pomoč pri uveljavljanju nujnih ukrepov pri zajezitvi širjenja epidemije koronavirusa. Kot predsednik SDS pa je obrnil na člane stranke, ki so zdravi in imajo čas, in jih pozval, da kot prostovoljci pomagajo pri varstvu otrok na domu ali pri pomoči starejšim.