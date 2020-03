Na Vogrskem zaradi požara možno uhajanje škodljivih plinov

Nova Gorica, 15. marca - Na Vogrskem je prišlo do požara poliuretanskih plošč, pri katerem se v zrak lahko sproščajo škodljivi plini, ki jih veter odnaša v okolico. Gasilci ljudi pozivajo, naj se povsod, kjer zaznavajo dim in vonj, zadržujejo v zaprtih prostorih in se ne izpostavljajo na prostem. Gasilcem doslej požara še ni uspelo pogasiti, so sporočili z občine.