Ljubljana, 15. marca - Regijski štab civilne zaščite zahodnoštajerske regije je danes 33 občinam v tej regiji razdelil 28.840 kosov zaščitne opreme. Kot so sporočili, so med zaščitno opremo zaščitne obleke, tri vrste zaščitnih mask, zaščitne rokavice in zaščitna očala.