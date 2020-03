Počivalšek: Trgovine z živili bodo ostale odprte

Ljubljana, 15. marca - Vlada pripravlja odlok za prepoved neposredne prodaje blaga in storitev potrošnikom, je prek Twitterja sporočil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Trgovine z živili, lekarne, banke, pošte in bencinski servisi bodo odprti, možna bosta tudi dostava hrane in izvedba nekaterih storitev na domu. Več naj bi bilo znanega kmalu.