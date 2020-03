Število potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji preseglo 200

Ljubljana, 15. marca - V Sloveniji so do 14. ure na okužbo z novim koronavirusom testirali 6156 oseb, okužba pa je bila potrjena pri 219 osebah. Največ okuženih je v starostni skupini od 30 do 49 let, in sicer 73, je vlada sporočila na Twitterju. Število moških in žensk, pri katerih je bila potrjena okužba, je skoraj enako.