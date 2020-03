MZZ na Twitterju: Slovenski državljani ne morejo več na Hrvaško in v Srbijo

Ljubljana, 15. marca - Slovenski državljani zaradi širjenja novega koronavirusa ne morejo več vstopati na območje Hrvaške in Srbije, je na Twitterju sporočilo slovensko zunanje ministrstvo. Srbske oblasti so to sporočile tudi uradno na svoji spletni strani. Hrvaške oblasti pa prepovedi vstopa slovenskim državljanom še niso uradno potrdile.