Ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa

Ljubljana, 16. marca - Vladi Marjana Šarca in Janeza Janše sta sprejeli vrsto ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa v Sloveniji. Najbolj ostri, kot so zapiranje šol, vrtcev in lokalov ter ustavitev javnega prometa, so začeli veljati danes.

Vrtci in šole

Do preklica bodo od danes zaprti vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednje šole, višje strokovne šole, domovi za učence, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Prepoved zbiranja velja tudi za dijaške in študentske domove z izjemo dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter prav tako ne za mladoletnike brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.

Organiziranega varstva ne bo, se pa lokalne skupnosti trudijo pomagati pri organizaciji varstva na domu, k medsebojni pomoči sta mlade zdrave ljudi pozvala tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec in premier Janez Janša. Ljubljanski župan Zoran Janković je k prostovoljni pomoči pozval zaposlene v vrtcih in šolah v Ljubljani.

Javni prevoz

Začasno je ustavljen ves javni potniški promet. Prepovedano je izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen avtotaksi prevozov. Ti bodo dovoljeni, če bo voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbel za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

Iz omejitev so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja.

Prepoved velja tudi za prevoze z nihalnimi žičnicami, vzpenjačami in krožno kabinskimi žičnicami, razen za primere nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.

S torkom se bo ustavil tudi letalski promet.

Tovorni promet

Tovorni promet iz Italije se ne izvaja, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Osebni promet na meji z Italijo

Vstop iz Italije je mogoč na šestih kontrolnih točkah na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijo, in sicer:

1. Rateče

2. Robič

3. Vrtojba

4. Fernetiči

5. Škofije

6. Krvavi Potok.

Tujci lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o negativnem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost virusa sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19.

Če posameznik dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 stopinje Celzija in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Ta odredba se ne uporablja za državljane Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Lekarne

Ostajajo odprte.

Izdaja zdravil na recept je dovoljena v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca, zdravil brez recepta pa na eno pakiranje na osebo.

Veljavnost odredbe: od 13. marca 2020 od 19. ure.

Bencinski servisi

Ostajajo odprti.

Banke, pošte, dostavne službe, trafike

Banke, pošte, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij bodo poslovali.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo do večera izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v prostoru, glede na njegovo kvadraturo.

Trgovine

V veljavi je prepoved neposredne prodaje blaga in storitev potrošnikom. Vendar pa prepoved ne velja za:

- prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

- program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

- kmetijske prodajalne,

- druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodaja blaga in storitev na daljavo, torej denimo spletna trgovina.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo do večera izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v prostoru, glede na njegovo kvadraturo.

Zdravstvo

Prekinjeno je izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika.

Odpovedani so vsi specialistični pregledi in operativni posegi, postopki rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, razen tistih, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic.

V Zdravstvenem domu Metlika se izvaja samo administrativna nujna medicinska pomoč

Izvajajo se le nujne zobozdravstvene storitve in storitve, in sicer v:

-Zdravstvenem domu Ljubljana,

-Zdravstvenem domu Maribor,

-Zdravstvenem domu Celje,

-Zdravstvenem domu Kranj,

-Zdravstvenem domu Novo mesto,

-Zdravstvenem domu Koper,

-Zobozdravstvenem domu Nova Gorica.

Na terciarni ravni na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Gostinski lokali, hoteli, velnes storitve, storitve iger na srečo

Obratovanja je do nadaljnjega prepovedano.

Fitnesi in druge vadbe

Vse športno rekreacijske storitve so do nadaljnjega prepovedane.

Kino, muzeji, galerije

Vse kinematografske storitve in kulturne storitve so prepovedane

Frizer, kozmetičarka

Tudi saloni, ki nudijo frizerske storitve, kozmetične storitve in pedikerske storitve so do nadaljnjega zaprti.

Sodišča in notarske pisarne

Sodišča bodo opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah. Procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Tudi če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Notarska zbornica je stranke prosila, naj se za obisk v notarski pisarni predhodno najavijo po telefonu, v kolikor pa imajo možnost komuniciranja z izbranim notarjem prek elektronske pošte, naj izberejo ta način.

Upravne enote

Upravne enote so izvajanje nalog omejile na najnujnejše. Stranke se bodo morale predhodno naročiti, v prostore upravnih enot pa bodo morale vstopati posamično. Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez do nadaljnjega ni mogoče.

Veterinarske ambulante

V veterinarskih ambulantah bo omejen delovni čas, zagotavljali pa bodo le nujno potrebne veterinarske posege, če je le mogoče, ob predhodni najavi.