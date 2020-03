Z nadzorovanim potovanjem omogočili vrnitev 276 tovornim vozilom in dvema avtobusoma

Ljubljana, 15. marca - S spremljanim nadzorovanim potovanjem prek Slovenije, Hrvaške in drugih tranzitnih držav je Slovenija do sedaj vrnitev v matične države omogočila 276 tovornim vozilom in dvema avtobusoma. Poleg policije sta tovorna vozila na ozemlju Slovenije spremljala Dars in finančna uprava, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.