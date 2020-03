V Mariboru od danes začasno ukinjen mestni potniški promet

Maribor, 15. marca - Mariborska občina in podjetje Marprom sta se v skladu z odločitvijo kriznega štaba vlade zaradi zajezitve širjena okužbe s koronavirusom odločila že danes povsem ustaviti mestni potniški promet. Mariborski mestni avtobusi od devete ure zjutraj ne vozijo več na nobeni liniji, prav tako so zaprli blagajno in informacije na glavni avtobusni postaji.