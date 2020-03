Tudi na Ptuju od danes v zaprtje vseh lokalov in neživilskih trgovin

Ptuj, 15. marca - Na Mestni občini Ptuj so se, glede na razmere s širjenjem novega koronavirusa, odločili z današnjim dnem izdati odredbo o prepovedi obratovanja vseh gostinskih in drugih lokalov ter neživilskih trgovin, ki bo začela veljati ob 13. uri. Kot so pojasnili, so se tako odločili, ker se nekateri še vedno obnašajo neodgovorno in razmer ne jemljejo resno.