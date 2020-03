Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 15. marca - V soboto 14. marca, ob 11.55 ter ob 13.35 sta se v okolici Novega mesta in okolici Črnomlja zgodili dve ločeni prometni nesreči s smrtnim izidom, v kateri sta umrla 36-letni voznik osebnega avtomobila in 46-letni voznika tovornega avtomobila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.