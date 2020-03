Iz Slovenije krenil nadzorovan humanitarni konvoj potnikov in tovornih vozil

Ljubljana, 14. marca - Sloveniji je z diplomatsko akcijo uspelo pridobiti soglasja držav za skupen projekt sodelovanja, da bi zagotovili nadzorovan prehod prvega humanitarnega konvoja potnikov in tudi konvojev tovornih vozil, ki so zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa obtičali na ozemlju Slovenije in pred mejo z Italijo.