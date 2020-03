V Mariboru odrejeno zaprtje vseh lokalov

Maribor, 14. marca - Mariborski župan Saša Arsenovič je danes s ciljem preprečevanja širjenja novega koronavirusa odredil zaprtje vseh lokalov v občini. To vključuje tako gostinske lokale kot druge poslovne prostore, kot so cvetličarne in frizerski saloni. "Želim, da Maribor z okolico ostane območje z relativno počasnim širjenjem epidemije," je dejal.