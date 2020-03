Polovično nadomestilo plače ob varstvu otroka do petega razreda

Ljubljana, 15. marca - Vzgojno-izobraževalne ustanove v ponedeljek s ciljem zajeziti širjenje novega koronavirusa začasno zapirajo svoja vrata, to pa bo vplivalo tudi na delovne procese in prejemke zaposlenih. Eden od staršev, ki zaradi varstva otroka do petega razreda ne bosta mogla opravljati službenih obveznosti, je sicer upravičen do 50-odstotnega nadomestila plače.