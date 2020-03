Doslej v Sloveniji potrjenih 181 primerov okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 14. marca - Do 14. ure so v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom testirali 5369 oseb, okužba je bila potrjena pri 181 osebah. Največ okuženih so pristojni po razpoložljivih podatkih do 11. ure, po kateri pa so v državi odkrili še eno okužbo, zaznali v ljubljanski zdravstveni regiji, in sicer 75. Sledi novomeška zdravstvena regija z 39 okuženimi.