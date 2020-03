Na torkovem letu s Turkish Airlines v Ljubljano okuženi z novim koronavirusom

Ljubljana, 14. marca - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ugotovil, da je bila na letalu družbe Turkish Airlines, let številka 1061, ki je pristalo v Ljubljani 10. marca ob 8.45 oseba, ki je okužena z novim koronavirusom. Potnike na tem letu pozivajo k opazovanju zdravstvenega stanja in zmanjšanju stikov z drugimi.

"Potniki, ki so bili na omenjenem letu, naj skrbno opazujejo svoje zdravstveno stanje in se ob pojavu slabega počutja, znakov okužbe dihal ali vročine, po telefonu posvetujejo z zdravnikom. Svetujemo, da že pred pojavom morebitnih simptomov dosledno upoštevajo higienske nasvete in nasvet o zmanjšanju socialnih stikov, ki bi vodili v prenos okužbe. Predvsem naj omejijo tesnejše stike na razdalji manjši od metra in pol," so sporočili z NIJZ.

NIJZ je okužbo potnika odkril pri epidemiološkem poizvedovanju primera obolelega z boleznijo covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus sars-cov-2.