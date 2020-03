Kusteceva po prevzemu poslov že sestankuje z vodstveno ekipo ministrstva

Ljubljana, 14. marca - Novoimenovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je danes prevzela posle od dosedanjega ministra Jerneja Pikala. Prioriteta je novi koronavirus ter ocena stanja in poenotenje navodil vzgojno-izobraževalnim ustanovam ter zaposlenim na ministrstvu, zato so se nemudoma lotili dela, so potrdili na ministrstvu.