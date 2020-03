Tonin bo vse aktivnosti podredil soočenju s koronavirusom

Ljubljana, 14. marca - Na ministrstvu za obrambo je danes potekala primopredaja poslov med dosedanjim in novim obrambnim ministrom, Karlom Erjavcem in Matejem Toninom. Slednji je napovedal, da se bo še danes sestal s šefom kriznega štaba in civilno zaščito ter prioritetno vse začetne aktivnosti podredil soočenju z novim koronavirusom.