Združenje Manager novi vladi: Bodite odgovoren menedžer

Ljubljana, 13. marca - Nova vlada naj ravna kot odgovoren menedžer: v boju proti koronavirusu mora sprejemati krizne ukrepe, hkrati pa že načrtovati stvari za naprej, so sporočili iz Združenja Manager. Po kriznih razmerah se namreč nadaljuje globalno "tekmovanje", kjer bo Slovenija ena od zmagovalk le, če bo bolj produktivna in konkurenčna, so dodali.