Šarec znova v poslanske klopi, namesto izvoljenih ministrov nadomestni poslanci

Ljubljana, 13. marca - S potrditvijo vlade Janeza Janše je prenehala funkcija vladi Marjana Šarca. To pa pomeni, da se imajo tisti ministri, ki so bili na minulih volitvah v DZ izvoljeni za poslance, pravico presesti v poslanske klopi. Po drugi strani bodo aktualni poslanci, ki so postali ministri, poslansko mesto prepustili nadomestnim poslancem.