Janševi ministrski ekipi se obeta podpora

Ljubljana, 13. marca - Listi kandidatov za ministre, ki jo predlaga mandatar Janez Janša, se na današnjem glasovanju v DZ obeta podpora. Poleg poslancev nove koalicije iz vrst SDS, SMC, NSi in DeSUS jo bodo podprli še v SNS in poslanca narodnih manjšin. Janševa vlada pa si ne more obetati glasov poslancev LMŠ, SD in Levice ter poslanca SMC Janija Möderndorferja.