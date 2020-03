Poslanske skupine ob potrjevanju vlade večinoma izpostavile nujnost ukrepanja zaradi koronavirusa

Ljubljana, 13. marca - Ministrsko ekipo vlade Janeza Janše so podprli poslanci koalicije, poslanca manjšin in poslanci SNS, Jani Möderndorfer (SMC) se je vzdržal, proti pa je bila opozicija. Poslanske skupine so v predstavitvi stališč večinoma izpostavile nujnost ukrepanja v razmerah epidemije koronavirusa, nekatere so opozorile tudi na ravnanja prejšnjih Janševih vlad.