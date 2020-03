Zavarovalnica Triglav zapira večino poslovnih enot

Ljubljana, 13. marca - Zavarovalnica Triglav bo s ponedeljkom zaprla večino poslovnih enot, obiski strank v njih ne bodo možni. Izjema bodo sedeži območnih enot, kjer bo uvedeno dežurstvo od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure. V teh območnih enotah bo veljal poseben režim z individualnim dostopom strank v prostore, so navedli v sporočilu za javnost.