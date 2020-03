Italijani se koronavirusu upirajo s petjem

Rim, 13. marca - Italijani so danes ob 18. uri odprli svoja okna in balkone ter zapeli v en glas. Po družbenih omrežjih se je v boju proti izolaciji ob ukrepih zaradi širjenja koronavirusa namreč razširil poziv k skupni glasbeni akciji. Posnetki s podobnimi pevskimi in glasbenimi podvigi so družbena omrežja poplavili že čez dan.