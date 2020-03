Evropske borze sklenile v zelenem; evro še naprej pada

London/Frankfurt/Pariz, 13. marca - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje končali z rastjo, a ta ni bila zadostna, da bi nadoknadili izgube iz preteklih dni. Vlagatelji spremljajo, kako se na širjenje koronavirusa odzivajo države, oči so danes uprte v Belo hišo, kjer bo ukrepe predstavil predsednik Donald Trump. Vrednost evra še naprej pada, cene nafte so zrasle.