Zaradi izrednih razmer ob odpovedi letov in rezervacij povračilo stroškov

London/Dublin/New York, 13. marca - Posameznikom, ki so jim zaradi izrednih razmer ob širjenju novega koronavirusa odpovedali let oz. so bili primorani odpovedati rezervacijo hotelov ali kratkoročni najem stanovanjskih nepremičnin, bi moralo po pravilih pripadati povračilo vseh stroškov. Tako nakazujejo tudi v podjetjih Booking.com in Airbnb ter nizkocenovnih letalskih prevoznikih.