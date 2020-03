Pediatri: Otroci in mladostniki naj bodo za nekaj tednov izključenih iz vseh oblik druženja

Ljubljana, 13. marca - Pediatri poudarjajo, da morajo biti otroci in mladostniki v trenutni situaciji zaradi preprečevanja širjenja virusa za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet, ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti. Starše pozivajo, da skrbno spremljajo javna opozorila in se dosledno držijo vseh navodil.