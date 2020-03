NIJZ z zbirom informacij o obvladovanju stresa zaradi novega koronavirusa

Ljubljana, 13. marca - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so objavili zbir informacij in nasvetov za vse, ki se zaradi epidemije novega koronavirusa soočajo s stresom, občutki strahu, panike ali zaskrbljenosti. Kot poudarjajo, so občutki žalosti, stresa, zmede, strahu ali jeze v nepredvidljivih situacijah povsem normalni.