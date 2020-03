Policija ljudi poziva, naj ob nakupovanju ne pozabijo na varnost in razum

Kranj, 13. marca - Nakupovalna središča in trgovine so polne, čeprav pristojni izpostavljajo, da ni razloga, da bi si delali večje zaloge živil. Policija ob tem prebivalce opozarja na samozaščitna ravnanja za lastno varnost in varnost svoje lastnine. Zato apelira na vse, da pri paničnih nakupih ne bi prišlo do kršitev javnega reda in miru ter tatvin.