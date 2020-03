Na Goriškem drugi primer okužbe s koronavirusom

Šempeter pri Gorici, 13. marca - Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je potrdila, da je na območju Severnoprimorske odkrit drugi primer okuženega s koronavirusom. Slednji ne prihaja iz bolnišnice, negativni pa so bili testi 66 oseb, ki prihajajo iz šempetrske bolnišnice in so bili v stiku z obolelim zdravnikom.